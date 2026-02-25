Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 29. hafta maçında Partizan'ı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken Fenerbahçe Beko - Partizan maçının saati ve yayıncı kuruluşu basketseverler tarafından mercek altına alındı. Son olarak Beşiktaş Gain'i 91-74'lük skorla mağlup ederek üst üste üç, toplamda onuncu kez Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, Partizan karşısında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Fenerbahçe Beko - Partizan maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Fenerbahçe Beko - Partizan maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler EuroLeague'de lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyet alarak haftaya 19. sırada girdi. Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 99-87 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko - Partizan maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Partizan maçı, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Partizan maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
EUROLEAGUE'DE LİDER
Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.
Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı.
Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.