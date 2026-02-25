Fenerbahçe Beko - Partizan maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler EuroLeague'de lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyet alarak haftaya 19. sırada girdi. Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 99-87 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko - Partizan maçı hangi kanalda? İşte detaylar...