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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarına erteleme! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarına erteleme!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, sosyal medya hesabından EuroLeague play-off çeyrek final serisi maçları sebebiyle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ligdeki maçlarının ertelendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:35
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        Fenerbahçe ve Anadolu Efes maçlarına erteleme!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, THY EuroLeague'deki maçları nedeniyle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarının ertelendiğini duyurdu.

        Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

        "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 27. haftasında oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague playoff çeyrek final serisi maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır."

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