Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko, 23 yaşındaki oyun kurucu Yam Madar ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Madar, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı
Giriş: 18.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:42
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda İsrailli oyun kurucu Yam Madar ile yollar ayrıldı.
Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Yam Madar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Madar, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.
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