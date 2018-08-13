Fenerbahçe 20 yıl sonra ilk peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti.



Portekiz temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 29 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.



GOTEBORG'U ELEDİ



Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı.



UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.



Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.



İLK MAÇI KAYBETTİĞİ TURLAR



Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde mağlup olduğu ilk maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Rakip İlk maç (FB-Rakip) Rövanş (FB-Rakip) 1961-1962 Şampiyon Kulüpler Kupası Nürnberg (Almanya) 1-2 0-1 1963-1964 Kupa Galipleri Kupası MTK (Macaristan) 0-2 3-1 ve 0-1 1964-1965 Şampiyon Kulüpler Kupası DWS (Hollanda) 1-3 0-1 1968-1969 Şampiyon Kulüpler Kupası Ajax (Hollanda) 0-2 0-2 1970-1971 Şampiyon Kulüpler Kupası Carl Zeiss Jena (Almanya) 0-4 0-1 1972-1973 UEFA Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 0-3 1-0 1973-1974 UEFA Kupası Nice (Fransa) 0-4 2-0 1974-1975 Şampiyon Kulüpler Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 1-2 0-2 1975-1976 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica (Portekiz) 0-7 1-0 1977-1978 UEFA Kupası Aston Villa (İngiltere) 0-4 0-2 1979-1980 Kupa Galipleri Kupası Arsenal (İngiltere) 0-2 0-0 1980-1981 UEFA Kupası Bero (Bulgaristan) 0-1 1-2 1983-1984 Şampiyon Kulüpler Kupası Bohemians (Çekya) 0-1 0-4 1984-1985 UEFA Kupası Fiorentina (İtalya) 0-1 0-2 1985-1986 Şampiyon Kulüpler Kupası Göteborg (İsveç) 0-4 2-1 1989-1990 Şampiyon Kulüpler Kupası Sparta Prag (Çekya) 1-3 1-2 1990-1991 UEFA Kupası Atalanta (İtalya) 0-1 1-4 1994-1995 UEFA Kupası Cannes (Fransa) 0-4 1-5 1995-1996 UEFA Kupası Real Betis (İspanya) 1-2 0-2 1998-1999 UEFA Kupası Göteborg (İsveç) 1-2 1-0 (Turu geçti) 2002-2003 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Feyenoord (Hollanda) 0-1 0-2 2004-2005 UEFA Kupası Real Zaragoza (İspanya) 0-1 1-2 2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-3 2-2 2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Lille (Fransa) 1-2 1-1 2010-2011 UEFA Avrupa Ligi play-off PAOK (Yunanistan) 0-1 1-1 2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Spartak Moskova (Rusya) 1-2 1-1 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal (İngiltere) 0-3 0-2 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Krasnodar (Rusya) 0-1 1-1 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi ön eleme Vardar (Makedonya) 0-2 1-2

AVRUPA'DA 222. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa'da 222. maçına çıkacak.

Portekiz'deki ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, 44. sezonunu geçirdiği Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 221 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 95 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 327 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 221 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 54 28 15 11 73 49 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 31 12 9 10 46 36 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 221 81 45 95 274 327

KUPA 1'DE SON 3 ÖN ELEMEYE GEÇEMEDİ



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 ön eleme turunu da geçemedi.



Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Fenerbahçe, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk'le sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 1-0 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.



Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezona 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.



Fenerbahçe, "Kupa 1"deki ön elemede elenme serisini bu maçta kırmak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE, 8 KEZ TURU GEÇTİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler, 8 kez tur geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal ve 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, son olarak 2016-2017 sezonunda Monaco'ya elenmişti.

FENERBAHÇE'NİN GÜVENCESİ KADIKÖY

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşta taraftarının da desteğiyle turu geçmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 12 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 12 Avrupa kupası mücadelesinde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı mağlup etti. Celtic, Krasnodar ve Sturm Graz'la berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda savunmasıyla da ön plana çıktı. Söz konusu son 12 maçta rakiplerine sadece 7 kez gol şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

İÇ SAHADA 109 MAÇTA 54 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 109 maçta 54 galibiyet elde etti.

İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 109 karşılaşmanın 23'ünde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 160 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 120 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 14 4 9 UEFA Avrupa Ligi 27 15 8 4 Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 7 5 3 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0 TOPLAM 109 54 23 32

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ