Fenerbahçe'li taraftarlar Benfica ile oynanacak rövanş maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Phillip Cocu önderliğinde ilk resmi maçında Portekiz'de Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe rövanş maçında avantajlı bir skor elde edip tur atlamayı hedefliyor. Peki, futbol severlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman? hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE-BENFICA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanşında Ülker Stadı'nda konuk edeceği Benfica karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.



UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.

PHILLIP COCU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu açıklamalar sırasında Benfica ile oynanacak maçada değindi.

Tutkuluyuz ama düşünerek hareket etmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Bursaspor karşısında 2-1 kazanılan karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Golü yedikten sonra takımının sahada daha özgür oynadığını söyleyen Cocu, tutkulu oynadıklarını ancak düşünerek hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bursaspor’u taraftarı önünde 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hollandalı teknik adam, atmosferin mükemmel olduğunu belirterek, “Çok iyi bir statta çok fazla taraftarımızın önünde çıktık sahaya. Aşırı istekli başladık maça. Onlara neler yapabildiğimizi göstermek için istekliydik. Oyunun başında bazı hatalar yaptık. Duran toptan da bir gol yedik. Golün ardından şunu hissettim, oyuncularımız istedikleri oyunu oynama konusunda daha özgür hissediyordu kendilerini. Ayağa kalktık. Tek eksiğimiz oyunu erken bitiremedik. 3. golü atarak daha çabuk bitirebilirdik. Oyunun son bölümü geniş alanlarda oynandı. Gol atabilirdik ama gol de yiyebilirdik. Son kısımlarda daha akıllı olmamız gerekiyor. Birçok gereksiz hata yaptık ve bu noktayı geliştirmemiz gerekiyor. Bu akşamki galibiyet bizim için önemliydi. 3 puan aldık ve bu 3 puan oyunculara öz güven verecektir mutlaka. Geliştirmemiz gereken noktalar var” diye konuştu.

Tutkuluyuz ama düşünerek oynamalıyız

Oyuncuların zaman zaman bireysel hatalar yapmasıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Cocu, “Maçın neye ihtiyacı olduğunu öğrenmeliyiz. Tutkuluyuz. Kalple oynanmasını severim ama aynı zamanda kafamızla oynamalıyız. Hücum futbolu oynamayı severim. Ama maçın sonunda baktık ki kendimizi yorgun hissediyoruz ve hatalar yapıyoruz, o zaman doğru şekilde düşünmemiz gerekiyor. İleriye çıkacağımızı düşünüyoruz ama o anda doğru bir karar olup olmadığını düşünmemiz gerekiyor. Topu kaybettiğiniz zaman 60 metre koşmanız gerekiyor. Bu akşamki gibi hızlı oyuncuları olan rakiplere karşı daha da zorlanıyorsunuz böyle durumlarda. Baskı yapacak öz güvene sahip olmamız gerekiyor. Ama baktık ki baskı yapamıyoruz, o zaman birlikte kalmalıyız. Bugünkü 3 puan çok önemliydi bu nedenle” açıklamasını yaptı.

Oyunumuzu geliştirmeliyiz

Bursaspor karşısında oynanan futbolun Benfica maçında yeterli olup olmayacağıyla ilgili konuşan Phillip Cocu, “Bu konuda kendimizi geliştirmeliyiz. Oyun kurmaya fırsatlarımızın olduğunu görüyoruz ama bazen doğru kararları veremediğimizi görüyoruz saha içinde. Doğru kararları verdiğimizin ardından uzun top oynadığımız ya da geriye oynadığımızı görüyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Antrenmanlarla, bu akşamki maçı oynamak arasında fark var. Baskı vardır üzerinizde, sizi destekleyen taraftarlar vardır. Antrenmanlarda üzerine eğildiğimiz bir konu. Bu konuyu geliştirmeye kararlıyız ve bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Eljif’e salı günü ihtiyacımız var

Bursaspor karşısında geçiş oyunuyla daha fazla pozisyon ürettiklerinin altını çizen Phillip Cocu, “Bu akşam ürettiğimiz pozisyonlara baktığımızda, geçiş oyunuyla ürettiğimiz pozisyonların sayısı, topun bizde olduğu anlardaki sayıdan daha fazla. Defansif oyunda Mehmet çok iyiydi, Josef daha iyisini yapabilirdi. Çok fazla top kaybı yaptık. Böyle kayıplar yaptığınızda 2 ofansif bekle oynuyorsanız, orta sahada kontrolü sağlayacak oyunculara ihtiyaç vardır. Eljif’in oyununu beğeniyorum, 18 yaşında ve şu anda kadar çok maç oynadı. Ona salı günü ihtiyacımız var. Takım 1 numaradır ve her şeyin önünde gelir. Barış çok iyi bir performans sergiledi. İyi bir oyuncu ve takım içinde bu dengeleri sağlamamız gerekiyor” diyerek sözlerini sürdürdü. Son olarak ligde şampiyonluk istediklerini söyleyen Cocu, “Tabii ki futbolu kazanmak için oynarsınız. Futbolun önemli bir parçası kupaları kazanabilmek. İlk günden son güne kadar sadece ben değil, ekibim ve oyuncular da tüm mücadelemizi sergileyeceğiz kupalar kazanmak için. Tabii ki bu ilk maçta olmaz, önümüzde uzun bir yol var” dedi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ BENFİCA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’den 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Leicester City’den kiraladığı Cezayirli forvet Islam Slimani, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Dün akşam Bursaspor maçını tribünlerden takip eden golcü forvet, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe’de mola yok

Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Bursaspor ile karşılaşan ve sahadan 2 - 1 galip ayrılan Fenerbahçe, ara vermeden UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacakları Benfica maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 12.00’da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçında ilk on birde görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5’e 2 ile devam eden antrenman dar alanda maç ve taktik çalışmasıyla son buldu.

Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle oynayacakları maçın çalışmalarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

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