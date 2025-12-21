Habertürk
        Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi mesaisine başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi mesaisine başladı!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, derbi mesaisine ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:16
        Fenerbahçe derbi mesaisine başladı!
        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başlayarak yenilenme çalışmalarıyla sona erdi.

        Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

