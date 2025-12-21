Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi mesaisine başladı!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, derbi mesaisine ara vermeden başladı.
Giriş: 21.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:16
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başlayarak yenilenme çalışmalarıyla sona erdi.
Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ