Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sosyal medyada başladı!
Beşiktaş, Twitter'a seslenerek, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" dedi.
— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020
Fenerbahçe'den cevap gecikmedi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın paylaştığı kelime kartlarından esinlenerek, 'Algı' kelimesini paylaştı. Algı, 'Maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak' diyerek açıklandı.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 27, 2020
İki takımın paylaşımları da on binlerce etkileşim aldı.
YORUMLAR