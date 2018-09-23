İki takım arasındaki 25'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.

Bu arada, Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 32 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Hugo Almeida (4), Mert Nobre (2), Filip Holosko (2), Olcay Şahan (2), Mario Gomez (2), Ricardo Quaresma (2) Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Michael Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti Hernandez (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao Sabrosa (1), Egemen Korkmaz (1), Mamadou Niang (1), Ramon Motta (1), Vincent Aboubakar (1), Ryan Babel (1), Alvaro Negredo (1), Anderson Talisca (1), Domagoj Vida (1).

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesine attı.

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 32 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex de Souza (10), Moussa Sow (8), Daniel Güiza (3), Mateja Kezman (2), Deivid de Souza (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emmanuel Emenike (2), Robin van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Mamadou Niang (1), Cristian Baroni (1), Joseph Yobo (1), Miroslav Stoch (1), Dirk Kuyt (1), Volkan Şen (1), Luis Nani (1), Giuliano Victor de Paula (1), Vincent Janssen (1), Şener Özbayraklı (1), Roberto Soldado (1), Jose Fernandao (1).

Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.

NIANG HER İKİ TAKIMDA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Mamadou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

KUYT İKİ KALEYE DE ATTI

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.





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