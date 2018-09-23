Öne Çıkanlar
Fenerbahçe
Futbol
Haberler > Futbol

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde goller yabancılardan!

Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi. Rekabette, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor

23 Eylül 2018 Pazar, 15:30 | Güncelleme:

İki takım arasındaki 25'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.

Bu arada, Fenerbahçeli Dirk Kuyt ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 32 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Hugo Almeida (4), Mert Nobre (2), Filip Holosko (2), Olcay Şahan (2), Mario Gomez (2), Ricardo Quaresma (2) Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Michael Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti Hernandez (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao Sabrosa (1), Egemen Korkmaz (1), Mamadou Niang (1), Ramon Motta (1), Vincent Aboubakar (1), Ryan Babel (1), Alvaro Negredo (1), Anderson Talisca (1), Domagoj Vida (1).

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesine attı.

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 32 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex de Souza (10), Moussa Sow (8), Daniel Güiza (3), Mateja Kezman (2), Deivid de Souza (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emmanuel Emenike (2), Robin van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Mamadou Niang (1), Cristian Baroni (1), Joseph Yobo (1), Miroslav Stoch (1), Dirk Kuyt (1), Volkan Şen (1), Luis Nani (1), Giuliano Victor de Paula (1), Vincent Janssen (1), Şener Özbayraklı (1), Roberto Soldado (1), Jose Fernandao (1).

Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.

NIANG HER İKİ TAKIMDA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Mamadou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

KUYT İKİ KALEYE DE ATTI

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.