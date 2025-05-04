Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde goller yabancılardan!

Bu maçlarda Moussa Sow 8 gol, Alex de Souza da 7 golle ön plana çıktı. Aboubakar ve Almeida ise 4'er gole imza atarken, Domagoj Vida 3 farklı maçta gol sevinci yaşadı. Öte yandan Kanarya'da yabancı oyuncuların gol attığı son 20 golün tamamı farklı isimlerden geldi.