Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 363. randevu!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde 363. kez kozlarını paylaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 502 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 461 gol kaydetti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN İki ekip arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan eşleşmelerde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım daha önce kupada 14 kez eşleşirken Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu. Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 14 eşleşmede üç kez final, beş kez yarı final, dört kez çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 5'inde Fenerbahçe turu geçti.

KUPADA 22 MAÇ OYNADILAR Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 maç ise berabere bitti. Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe, hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 26 golle karşılık verdi.