        Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 363. randevu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 363. randevu

        Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında yarın yapacağı maçla 363. kez birbirlerine rakip olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:51
        Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 363. randevu!
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde 363. kez kozlarını paylaşacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi.

        İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

        Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Rekabette Fenerbahçe 502 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 461 gol kaydetti.

        TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

        İki ekip arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan eşleşmelerde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

        İki takım daha önce kupada 14 kez eşleşirken Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise 5 kez turu geçen taraf oldu.

        Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 14 eşleşmede üç kez final, beş kez yarı final, dört kez çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi.

        Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 5'inde Fenerbahçe turu geçti.

        KUPADA 22 MAÇ OYNADILAR

        Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı.

        Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini Fenerbahçe kazandı, 6 maç ise berabere bitti.

        Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe, hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 26 golle karşılık verdi.

        FENERBAHÇE'NİN BEŞİKTAŞ'A KARŞI KUPADA 2 MAÇI HÜKMEN KAZANDI

        Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından ikisi, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

        1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.

        İki ekip arasında 2017-2018 sezonundaki yarı final eşleşmesinde de benzer bir sonuç ortaya çıktı.

        Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan ilk mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Taraflar, rövanşta Kadıköy'de karşı karşıya geldi. 19 Nisan 2018'de oynanan rövanş müsabakası saha olayları sebebiyle 57. dakikada yarıda kaldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin 3 Mayıs 2018 tarihinde 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar verirken Beşiktaş, müsabakaya çıkmayacağını belirtti.

        Siyah-beyazlıların maça çıkmaması sonucunda TFF, karşılaşmayı Fenerbahçe lehine 3-0 hükmen galip ilan etti.

