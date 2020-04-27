Yeniden Visca!

Fenerbahçe bir kere daha Edin Visca'nın peşinde. Başakşehir'de 9. sezonunu geçirmekte olan Boşnak yıldızı neredeyse her transfer döneminde isteyen sarı-lacivertliler yeni bir hamleye hazırlanıyor. Ancak bu aşk karşılıksız değil. Kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyen Edin de Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. 30 yaşındaki oyuncu, iki sezon önce de Trabzonspor'la el sıkışmış, ancak kulüpler anlaşamadığı için Başakşehir'de kalmıştı.

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