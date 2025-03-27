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        Fenerbahçe, Bodrum deplasmanında!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'ye konuk olacak. Sarı-lacivertliler maçtan galibiyetle ayrılarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor. Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum'da takımını yalnız bırakacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:26 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:26
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaşacak.

        Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.

        Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

        Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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        FENERBAHÇE'DE 4 İSİM CEZA SINIRINDA

        Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

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        FRED, GALATASARAY MAÇINA SAKLANACAK

        Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü.

        Bu oyunculardan Fred'i Galatasaray maçına saklamayı düşünen teknik direktör Jose Mourinho; Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'la ilgili kararını ise henüz vermedi.

        Fas Milli Takımı kampından dün dönen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'ın ise müsabakaya kulübede başlaması bekleniyor.

        Teknik direktör Jose Mourinho, Fred ve Amrabat'ın yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek-Sebastian Szymanski ikilisine şans verecek.

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        DZEKO KARBON MASKEYLE OYNAYACAK

        Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, yarınki maçta karbon maskeyle sahada olacak.

        Yurt dışına transferi iptal olan Cenk Tosun'un da yarınki maçla birlikte kadroya dönmesi bekleniyor.

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        TADIC'İN DALYA MAÇI

        Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sipay Bodrum FK mücadelesiyle sarı-lacivertli forma altındaki 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

        Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic, Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 99 resmi maçta forma giyerken, yarın dalya demesi halinde Fenerbahçe tarihinde ikinci sezonunda bunu başaran ilk futbolcu olacak.

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