Fenerbahçe-Bodrum FK maçı yazar yorumları

Tayfun Bayındır (Milliyet): Bir hazırlık maçından halliceydi... Saman alevi misali ilk yarıda 3-4 pozisyon, kaleci hatasından gelen bir gol. İkinci yarının hemen başında önde baskıdan doğan pozisyon sonrasında bir Dzeko golü, üstüne bir de Amrabat performansı, hepsi o kadar... Dünün en iyisinin Amrabat olduğunu, Faslı oyuncunun altı numarada mükemmele yakın bir performans sergilediğini, bir asist yaparak başarısını taçlandırdığını ancak İsmail’in yeterli destek vermemesi nedeniyle stoperlerin arasında çok sıkıştığını özellikle vurgulamalıyım. Sağlıklı ve temposu yüksek bir Fred ile dünkü Amrabat’ın çok özel hikayeler yazacağına kuşku yok.