Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı Fenerbahçe, bu sezon fazla forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ın sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de kadro planlaması dahilinde bir ayrılık daha gerçekleşti. Kulüpte fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Burak Kapacak, sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralandı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu için kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.