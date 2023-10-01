Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
YEDEKLER: İrfan, Samet, Mert Müldür, Oosterwolde, Bartuğ, Crespo, Mert Hakan, Kent, King, Umut Nayir
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Micnhev
YEDEKLER: Tarık, Eray, H. İbrahim, Anıl, Alikulov, Olawoyin, Janne, Faye, Zeqiri, Gaich
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
43. RANDEVU
1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 27 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi.
Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 89 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki takım geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşmış Fenerbahçe 2-1’lik skorla tur atlayan taraf olmuştu. Süper Lig’de son karşılaşma ise Nisan 2022’de Rize’de oynanırken, sarı-lacivertliler rakibini 6-0’lık farklı skorla mağlup etmişti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 21 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 45 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 16 gol gördü.
13 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 13 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal’ın öğrencileri Süper Lig’de de 6 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 13 maçlık galibiyet serisi elde etti.
Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK’yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü’nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor’u, deplasmanda da Alanyaspor’u saf dışı bırakan Kanarya, son olarak Başakşehir’i yenmeyi başardı. Ligde ilk 6 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.