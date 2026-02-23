Canlı
        Fenerbahçe'de 7 yıl sonra ilk! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de 7 yıl sonra ilk!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki Kasımpaşa beraberliği sonrasaı 2018-2019 sezonundan sonra en fazla beraberlik aldığı sezonu yaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 23:53
        Fenerbahçe'de 7 yıl sonra ilk!

        Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe'de bu beraberliğin ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

        Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçın sekizinde rakipleriyle yenişemeyen Fenerbahçe (15G), 23'üncü karşılaşmalar itibarıyla 2018/19'dan (10B) bu yana en fazla beraberlik aldığı sezonu yaşıyor.

