Fenerbahçe'de 7 yıl sonra ilk!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki Kasımpaşa beraberliği sonrasaı 2018-2019 sezonundan sonra en fazla beraberlik aldığı sezonu yaşıyor.
Giriş: 23.02.2026 - 23:53 Güncelleme:
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'de bu beraberliğin ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçın sekizinde rakipleriyle yenişemeyen Fenerbahçe (15G), 23'üncü karşılaşmalar itibarıyla 2018/19'dan (10B) bu yana en fazla beraberlik aldığı sezonu yaşıyor.
