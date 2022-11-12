Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde 9 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır, taraftarlarının beğenisini topladı.
Sezon içinde gösterdiği performansla zaman zaman olumsuz eleştiriler alan genç eldiven, son haftalarda performans artırdı.
Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında önemli birkaç kurtarışa imza atan 24 yaşındaki kaleci, Giresunspor müsabakasında da performansıyla göz doldurdu.
Altay, özellikle maçın 16. dakikasında karşı karşıya durumda maç 0-0'ken Serginho'nun vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
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