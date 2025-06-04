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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de ayrılık: Kostic - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de ayrılık: Kostic

        Fenerbahçe, Filip Kostic'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:58
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        Fenerbahçe'de ayrılık: Kostic
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        Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor.

        Sarı-lacivertliler, Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

        FENERBAHÇE KARNESİ

        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta forma giyen Filip Kostic, 2 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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