Fenerbahçe'de ayrılık: Kostic
Fenerbahçe, Filip Kostic'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Giriş: 04.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:58
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta forma giyen Filip Kostic, 2 gol 9 asistlik performans sergiledi.
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