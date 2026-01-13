Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor: Cenk Tosun ve Rodrigo Becao - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor: Cenk Tosun ve Rodrigo Becao

        İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de, ayrılıklar devam ediyor... Sarı-lacivertlilerde Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun Kasımpaşa ile anlaşmasında son aşamaya gelindi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 16:19 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'de 2 ayrılık netleşiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Devre arası transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi transfer eden Fenerbahçe; buna karşın İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat'la yol ayrımına gitti.

        Gerek yabancı kontenjanı gerekse kadro şişkinliğini azaltmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, gelecek planlarında yer almayan Cenk Tosun ve Rodrigo Becao konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        CENK VE BECAO KASIMPAŞA'YA GİDİYOR

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Cenk Tosun bonservisiyle birlikte, Rodrigo Becao ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya transferi için son aşamaya gelindi.

        İki ismin transferlerinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ordu'daki cinayette şüpheli yakalandı

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde bıçakla saldırdığı Akif Öztürk'ü (81) öldürdüğü iddia edilen O.Y. (26), yakalandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"