Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor: Cenk Tosun ve Rodrigo Becao

Devre arası transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi transfer eden Fenerbahçe; buna karşın İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat'la yol ayrımına gitti.

Gerek yabancı kontenjanı gerekse kadro şişkinliğini azaltmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, gelecek planlarında yer almayan Cenk Tosun ve Rodrigo Becao konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.