Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor: Cenk Tosun ve Rodrigo Becao
İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de, ayrılıklar devam ediyor... Sarı-lacivertlilerde Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun Kasımpaşa ile anlaşmasında son aşamaya gelindi.
Devre arası transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi transfer eden Fenerbahçe; buna karşın İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat'la yol ayrımına gitti.
Gerek yabancı kontenjanı gerekse kadro şişkinliğini azaltmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, gelecek planlarında yer almayan Cenk Tosun ve Rodrigo Becao konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
CENK VE BECAO KASIMPAŞA'YA GİDİYOR
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Cenk Tosun bonservisiyle birlikte, Rodrigo Becao ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya transferi için son aşamaya gelindi.
İki ismin transferlerinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.