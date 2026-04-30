Fenerbahçe'de Başakşehir FK maçı hazırlıkları sürdü: Alvarez takımla çalıştı!
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Edson Alvarez takımla birlikte çalışmalara başlarken, Dorgeles Nene artan ağrıları nedeniyle tedavi altına alındı. Marco Asensio ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:38
Fenerbahçe, cumartesi akşamı sahasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde, Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından oyuncular iki gruba ayrılarak pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ