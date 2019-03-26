Bu sezon tarihinin en kötü performansıyla ligde adeta kabus gibi günler yaşayan Fenerbahçe'de sezon sonunda 13 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu futbolcuların çok ama çok büyük bir kısmıyla yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler'de, devam edilmek istenmesine rağmen kariyerini farklı bir takımda sürdürmeyi düşünen oyuncular da var.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu oyunculardan biri de Martin Skrtel... Slovak oyuncu, sözleşmesinin bitmesinin ardından İtalyan ekiplerinden Parma ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe defterini kapatan Martin Skrtel'in özellikle Comolli'nin gelmesinin ardından yaşanan kabus sezonun ardından Fenerbahçe'de devam etmeyi kesinlikle düşünmediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin eski stoperi Bruno Alves'in formasını giydiği Parma, bir başka tecrübeli stoperle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanırken, Sarı-Lacivertliler'in de yaz transfer döneminde kaliteli bir stoper alması bekleniyor.