DHA

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00´de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalıştı. Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; Marcel Tisserand ile belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar´ın tedavisine devam edildi. Mesut Özil ise idmanın taktik bölümüne kadar takımla çalışmalarını sürdürdü.

İSMAİL YÜKSEK İLE CANBERK AYDEMİR'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antrenman öncesinde genç oyunculardan İsmail Yüksek ve Canberk Aydemir´in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.