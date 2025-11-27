Fenerbahçe'de Cenk Tosun ameliyat oldu!
Fenerbahçe, 34 yaşındaki santrfor Cenk Tosun'un bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.
Giriş: 27.11.2025 - 22:25 Güncelleme: 27.11.2025 - 22:25
Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde kadro dışı bıraktığı Cenk Tosun'un Almanya’da bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya’da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ