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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de formasyon değişimleri sahaya nasıl yansıdı? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de formasyon değişimleri sahaya nasıl yansıdı?

        Fenerbahçe mayıs ayını göremeden zirve yarışından yine uzaklaştı. Sarı-Lacivertliler bitime 6 hafta kalmasına rağmen zirvenin 5 puan gerisine düştü. Peki, Fenerbahçe'de formasyon değişiklikleri sahaya nasıl yansıdı? Kadro istikrarı neden yakalanmadı? HT Spor'dan Ata Selçuk ve Özer Çak değerlendirdi

        Giriş: 22.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:01
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        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
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        Bu sezon ilk olarak Avrupa'da Rangers'a elenen ardından kupa mücadelesinde Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe son olarak ligde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

        Ligin bitmesine 6 hafta kala umutlarını tüketen Fenerbahçe'de formasyon değişiklikleri sahaya nasıl yansıdı, kadro istikrarı neden yakalanmadı?

        HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk ve HT Spor.com editörü Özer Çak, Bakış Açısı'nda değerlendirdi.

        LİGDE 4'LÜ SİSTEM YAKTI

        Sezona 4-2-3-1 sistemiyle başlayan Fenerbahçe, 18. haftadaki Hatayspor mücadelesine kadar bu sistemle oynadı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Hatayspor maçıyla beraber 3'lü sisteme geçti ve Fenerbahçe'nin yükselişi de böyle geldi. 4'lü sistemde 26 maç oynayan Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken sonrasında çıktığı 4'lü sistemdeki 21 maçta sadece 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de 4'lü sisteme döndüğü Trabzonspor maçıyla arka arkaya 3 galibiyet alan Fenerbahçe son olarak çıktığı Kayserispor mücadelesinde ise 3-3 beraber kaldı.

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        OĞUZ AYDIN 2 İLERİ 1 GERİ

        İlk olarak 13. haftada 6-2 kazanılan Kayserispor maçına ilk 11 çıkan ve 2 gol-1 asistle yıldızlaşan Oğuz Aydın, sonrasında takımın vazgeçilmezi olmuştu. Ancak son 3 hafta kulübeden oyuna girdi. Aynı kaderi Kostic de yaşadı. Aynı zamanda tek forvet ısrarı da Dzeko ve En-Nesyri'yi bitirdi.

        3'LÜ SİSTEMDE KOSTIC-OĞUZ 4'LÜ DE OSAYI, MAXIMIN

        Teknik direktör Jose Mourinho haftalardır uygulamaya koyduğu 3'lü defans anlayışından vazgeçti, 4'lüye döndü. 4-1'lik galibiyet sonrasında aynı sistemle oynanan Sivas maçı da 3-1 kazanıldı. Bu kararla yıldızlar da değişti. 3-4-1-2 sisteminde harikalar yaratan Oğuz Aydın ve Kostic kulübeye çekildi. 3'lü sistemde Kostic ve Oğuz oynarken 4'lü sistemde Osayi ve Maximen oynadı.

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