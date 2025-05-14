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        Fenerbahçe'de gözler yeni sezonda!

        Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sezonu daha kupasız kapatmaya hazırlanıyor. gözler yeni sezona ve Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yapılacak transfer hamlelerine çevrildi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:07
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        Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezonu da hayal kırıklığıyla kapatmak üzere...

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        Galatasaray hafta sonu kayserispor karşısında 1 puan kazanması halinde şampiyon olacak.

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        Yola Mourinho ile devam etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde ise yeni sezon planlaması başlamıştı.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadro planlaması hızlandırıldı.

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        Başkan Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, sarı-lacivertliler gelecek sezon için direkt ilk 11’de oynayabilecek, Skriniar ayarında en az 4 yıldız transferi hedefliyor.

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        Ancak ihtiyaçlar ve transfer piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak bu sayının artması da ihtimaller dahilinde.

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        Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, yalnızca transferde değil, oyuncu satışlarında da önemli hamleler yapmayı planlıyor.

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        Avrupa kulüplerinin radarında olan Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Alexander Djiku gibi isimler için gelecek teklifler, Mourinho’nun vereceği kararla birlikte değerlendirilecek.

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        Yönetim, bu oyuncuların satışının gerçekleşmesi halinde yüksek bonservis geliri elde etmeyi umuyor.

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        Bu gelirle yeni transferlere kaynak yaratılması hedefleniyor. Fenerbahçe cephesinde gözler artık tamamen 2025-2026 sezonuna çevrilmiş durumda...

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