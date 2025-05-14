Fenerbahçe'de gözler yeni sezonda!
Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sezonu daha kupasız kapatmaya hazırlanıyor. gözler yeni sezona ve Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yapılacak transfer hamlelerine çevrildi...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezonu da hayal kırıklığıyla kapatmak üzere...
Galatasaray hafta sonu kayserispor karşısında 1 puan kazanması halinde şampiyon olacak.
Yola Mourinho ile devam etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde ise yeni sezon planlaması başlamıştı.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadro planlaması hızlandırıldı.
Başkan Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, sarı-lacivertliler gelecek sezon için direkt ilk 11’de oynayabilecek, Skriniar ayarında en az 4 yıldız transferi hedefliyor.
Ancak ihtiyaçlar ve transfer piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak bu sayının artması da ihtimaller dahilinde.
Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, yalnızca transferde değil, oyuncu satışlarında da önemli hamleler yapmayı planlıyor.
Avrupa kulüplerinin radarında olan Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Alexander Djiku gibi isimler için gelecek teklifler, Mourinho’nun vereceği kararla birlikte değerlendirilecek.
Yönetim, bu oyuncuların satışının gerçekleşmesi halinde yüksek bonservis geliri elde etmeyi umuyor.