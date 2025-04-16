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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef 7'de 7! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!

        Fenerbahçe'de gözler artık son düzlükte... Galatasaray'ın puan kaybı yaşayacağını düşünen sarı-lacivertlilerde hedef, kalan 7 maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:33
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        Fenerbahçe, Sivas deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız döndü.

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        Zorlu hava şartları nedeniyle İstanbul’a dönüşü geciken sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Kayserispor maçı hazırlıkları için start verdi.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Artık ligde son 7 haftaya girilirken Fenerbahçe’de motivasyon en üst seviyeye çıktı.

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        Takımda herkes, kalan her maçın bir final havasında geçeceğinin bilincinde...

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        Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Konyaspor ile evinde; Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde tek hedef, 7 maçta 7 galibiyet almak.

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        Teknik heyet, sezon boyunca verilen şampiyonluk sözünü hatırlatarak takımı bu zorlu sürece zihinsel olarak hazırlıyor.

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        Fenerbahçe cephesinde artık kolay ya da zor maç ayrımı yapılmıyor; her mücadeleye final ciddiyetiyle çıkılacak.

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        Kadroda sakatlıkların azalması, rotasyonun güçlenmesi ve takım içindeki birlik havası, teknik ekibin elini güçlendirirken; Galatasaray'ın puan kaybı yaşamasını bekleyen sarı-lacivertlilerde inanç tam, hedef net: kalan tüm maçları kazanarak sezon sonunda mutlu sona ulaşmak.

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