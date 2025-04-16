Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
Fenerbahçe'de gözler artık son düzlükte... Galatasaray'ın puan kaybı yaşayacağını düşünen sarı-lacivertlilerde hedef, kalan 7 maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak...
Fenerbahçe, Sivas deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız döndü.
Zorlu hava şartları nedeniyle İstanbul’a dönüşü geciken sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Kayserispor maçı hazırlıkları için start verdi.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Artık ligde son 7 haftaya girilirken Fenerbahçe’de motivasyon en üst seviyeye çıktı.
Takımda herkes, kalan her maçın bir final havasında geçeceğinin bilincinde...
Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Konyaspor ile evinde; Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde tek hedef, 7 maçta 7 galibiyet almak.
Teknik heyet, sezon boyunca verilen şampiyonluk sözünü hatırlatarak takımı bu zorlu sürece zihinsel olarak hazırlıyor.
Fenerbahçe cephesinde artık kolay ya da zor maç ayrımı yapılmıyor; her mücadeleye final ciddiyetiyle çıkılacak.
Kadroda sakatlıkların azalması, rotasyonun güçlenmesi ve takım içindeki birlik havası, teknik ekibin elini güçlendirirken; Galatasaray'ın puan kaybı yaşamasını bekleyen sarı-lacivertlilerde inanç tam, hedef net: kalan tüm maçları kazanarak sezon sonunda mutlu sona ulaşmak.