Fenerbahçe'de milli araya girilmeden alınan sonuçlar Samandıra'ya bir nebze olsun huzur getirirken, Fenerbahçe kurmayları yakalanan bu iyi havanın daha da iyiye gitmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Milli arada milli takımlara çok fazla oyuncu gidecek olmasına rağmen boş durmayacak olan profesyoneller, özellikle takımdaki gruplaşmaların katılığının azalması ve genel kaynaşmanın daha yukarıya çıkması için çaba gösterecek.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre özellikle aynı dili konuşan futbolcular, eskiler, mevkiiler gibi çeşitli konu başlıkları üzerinden ayrılan ve sürekli bu gruplarla birlikte hareket eden futbolcular bu son iki haftada bu durumu biraz olsun aşmış olsa da Samandıra'da genel kaynaşmanın daha iyiye gitmesi için birçok adım atılması planlanıyor.

Takım ruhunu güçlü bir hale getirmek isteyen Fenerbahçe kurmayları milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçında alınacak bir galibiyetle takımın genel çehresinin tamamen değişeceğine de inanıyor.

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