Fenerbahçe Yönetimi ilk aşamada devre arasına kadar Koeman ile yola devam etmeyi düşünürken, Habertürk'ten Ahmet Selim Kul bu kararı almalarında etkili olan nedenleri derledi...
1- Yönetim Erwin ile alınan iyi sonuçların, tam anlamıyla Erwin'in başarısı mı yoksa Cocu'nun gönderilmesi sonucu oluşan bir refleks mi olduğu konusunda kesin bir hükme varmadı.
Fakat ne olursa olsun 3 maçta alınan sonucun Koeman'a en azından devre arasına kadar bir şans verme konusunda yeterli kredi sağladığı konusunda hem fikir oldular.
2- Koeman'ın saha kenarındaki ve Samandıra'daki pozitif duruşu hem takım içindeki havayı pozitif etkilerken, oldukça tepkili olan taraftarın da takıma bakış açısına olumlu katkı yaptı. Yaptığı açıklamalar, sahaya sürdüğü kadrolar ve değişiklikler Koeman'a bir çok artı puan kazandırdı.
3- Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Cocu'ya ödemeler yapmaya devam eden Fenerbahçe, aynı zamanda sportif direktör Damien Comolli'ye de hatrısayılır bir maaş ödüyor. Yeni bir teknik adamın gelmesiyle neredeyse 5. yüklü maaş ödemesinin altına girecek olan Fenerbahçe'de bu yüzden yönetim de Koeman ile devam etmeye bu açıdan pozitif bakıyor.
Ayrıca yeni teknik adamın birçok transfer ve teknik heyet için talepleri olacağı da hesaba katılırsa Fenerbahçe yeni bir teknik direktör transfer etmesi halinde ciddi bir maddi külfet ile de boğuşmak zorunda kalacak.
4- Koeman'ın en azından devre arasına kadar devam etmesi konusunda fikir birliğine varılmasına sebep olan gerekçelerden birisi de Hollandalı çalıştırıcının oyuncularla kurduğu iyi dialog.
Futbolcularla yakından ilgilenen ve onlara kapısını açık tutan Koeman, bu özelliğiyle de takdir topladı.
5-Fenerbahçe yönetiminin Koeman'a şans tanımasındaki sebeplerden bir tanesi de Hollandalı teknik adamın eline geçen fırsattan dolayı oldukça mutlu olması ve bu fırsatın farkındalığıyla oldukça hırslı olması.
Kariyeri açısından da bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyen Koeman'ın hırslı halleri ve yoğun çalışma temposu da bu kararın alınmasında etkili oldu.
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