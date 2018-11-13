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3- Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Cocu'ya ödemeler yapmaya devam eden Fenerbahçe, aynı zamanda sportif direktör Damien Comolli'ye de hatrısayılır bir maaş ödüyor. Yeni bir teknik adamın gelmesiyle neredeyse 5. yüklü maaş ödemesinin altına girecek olan Fenerbahçe'de bu yüzden yönetim de Koeman ile devam etmeye bu açıdan pozitif bakıyor.