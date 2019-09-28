Fenerbahçe’de derbiye yönelik tüm planlar galibiyet için yapılıyor. Ligin 6. haftasında oynanacak olan kıtalararası derbi için artık geri sayıma geçilirken Sarı-Lacivertliler 2 puan önde gittikleri bu maçı kazanıp, Beşiktaş ile Trabzonspor’un da karşı karlıya geleceği haftada puan farkını daha da açmayı hedefliyor. Bu şekilde rakipleri psikolojik açıdan iyice kıracağını düşünen Fenerbahçe kurmayları, deplasmanda alınacak 3 puanın ligin geri kalan haftaları için puan farkını gitgide açmaya çok yarayacağını düşünüyor.

FUTBOLCULAR DA GALİBİYETE KENETLENDİ!

Futbolcular da kendi aralarında sürekli galibiyet üzerine konuşmalar yaparken, “Ligde oynadığımız futbolla zirvede olmayı hak ediyoruz. Bu derbiyi kazanarak hem oyunumuzun karşılığını alıp hem de rakiplerimize çok net bir mesaj verebiliriz” gibi ifadeler kullanarak derbiyi bekliyorlar.

Tüm bu atmosfer doğrultusunda galibiyet planları yapılırken, Fenerbahçe’nin maçın başından itibaren galibiyet için oynaması ve geride beklemek yerine gol için sürekli arayışta olması planlandı. Defansif bir anlayışın aksine sürekli gol aramayı düşünecek Fenerbahçe’de tüm planlar zafer üzerine yapılıyor.