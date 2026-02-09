Habertürk
        Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 22 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.02.2026 - 18:01 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:01
        1

        Fenerbahçe Kulübü, kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti.

        2

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        3

        Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kiralanan Duran, Trendyol Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde dörder, Turkcell Süper Kupa'da 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere toplam 21 resmi maçta forma giydi.

        4

        Duran, Süper Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Kupa'da birer olmak üzere 5 kez gol sevinci yaşadı. Kolombiyalı santrfor, ligdeki Beşiktaş derbisinin 83. dakikasında 3-2'lik galibiyeti, Galatasaray derbisinin 90+5. dakikasında ise 1-1 beraberliği getiren golleri kaydetti.

        5

        Jhon Duran, kariyerine Rusya 1. Futbol Ligi takımlarından Zenit'te devam edecek.

