        Fenerbahçe'de Jhon Duran kırmızı kart gördü! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Jhon Duran kırmızı kart gördü!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-lacivertlilerin golcüsü Jhon Duran, direkt kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 22:48 Güncelleme: 27.11.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe 10 kişi kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile kozlarını paylaştı.

        Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 60. dakikada oyuna giren Jhon Duran, 90+1. dakikada sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi! Haberi Görüntüle
