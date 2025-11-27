Fenerbahçe'de Jhon Duran kırmızı kart gördü!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-lacivertlilerin golcüsü Jhon Duran, direkt kırmızı kart gördü.
Giriş: 27.11.2025 - 22:48 Güncelleme: 27.11.2025 - 23:02
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 60. dakikada oyuna giren Jhon Duran, 90+1. dakikada sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
