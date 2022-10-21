Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, forvet hattında büyük kararsızlık yaşıyor. Portekizli teknik adam; Valencia, Joao Pedro ve Batshuayi'den birini mecburen kulübede oturtacak...

ABONE OL
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    Son 9 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'de gözler Başakşehir maçına çevrildi.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    Teknik direktör Jorge Jesus, hücumcularının müthiş performansı nedeniyle forvet hattını belirlemekte sıkıntı yaşıyor...
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    Joao Pedro, Valencia ve Batshuayi'nin yüksek formu Portekizli teknik adamı tatlı bir telaşa sokmuş durumda... 

     
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    Bu üç isim arasından ikisini sahaya sürmeyi planlayan deneyimli teknik adamın, henüz hangi ikiliye oynatacağına karar veremediği öğrenildi. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    PEDRO VE VALENCIA BİR ADIM ÖNDE

    İki hafta önce oynanan Beşiktaş derbisinde Joao Pedro ve Valencia'ya ilk 11'de görev veren Jesus, liderlik açısından kritik önem taşıyan Başakşehir maçına da bu ikiliyle başlaması ağır basıyor. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    BATSHUAYI KULÜBEDE

    Son haftaların formda ismi Michy Batshuayi'nin ise Başakşehir maçında kulübede yer alma ihtimali yüksek. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    Belçikalı golcünün enerjisinden ikinci yarıda yararlanmak isteyen Jesus'un, skor ne olursa olsun tecrübeli forveti sonradan oyuna dahil etmesi bekleniyor. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    GOLCÜLERİN PERFORMANSI

    Fenerbahçe'nin forvet hattı bu sene adeta rakip kalelere gol yağdırıyor. Enner Valencia Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 10 kez fileleri havalandırırken, krallık yarışında zirvede yer alıyor.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    Sakatlığı sebebiyle ligde 3 maç kaçıran Joao Pedro ise 6 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor kararı! Valencia, Joao Pedro, Batshuayi... - Fenerbahçe FB Haberleri

    Jesus'un Avrupa Ligi'nde kullanmayı daha çok tercih ettiği Michy Batshuayi ise 4 lig maçında 2 gol kaydederken, Avrupa Ligi'nde ise 4 mücadelede 3 kez fileleri havalandırdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.