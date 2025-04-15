Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
Son senelerde genç isimlere yatırım yapan Fenerbahçe, süre bulamayan birçok yıldız adayının gelişmesi için kiralık olarak başka takımlara gönderdi. Öte yandan Fenerbahçe; Cengiz Ünder, Lincoln, Miha Zajc gibi tecrübeli isimlerin de kariyerini sürdürmesi için yollarını ayırdı. İşte Fenerbahçe'nin hem oyuncuların tecrübe kazanması hem de kadroda yer açmak amacıyla başka takımlara kiraladığı futbolcuların performansı...
CENGİZ ÜNDER
Fenerbahçe'de 15 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, Mourinho'nun fırsatlarını da değerlendiremedi. Şubat ayında MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye imza atan milli futbolcu, 8 maçta toplam 415 dakika süre bulabildi. Cengiz bu süreçte 1 kez ağları havalandırırken, bir kez de gol pası verdi.
LINCOLN
Brezilya'da Bragantino formasını kiralık olarak terleten Lincoln devre arasında Fenerbahçe'ye geri döndü. 26 yaşındaki futbolcunun yeni adresi ise İngiltere oldu. Brezilyalı yıldız, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye sezon sonuna kadar imza attı. İngiltere'de 8 maçta 315 dakika forma giyen Lincoln, 1 asist yaptı.
OGNJEN MIMOVIC
Devre arasında takımdan ayrılan isimler arasında en dikkat çekeni ise Ognjen Mimovic oldu. Ara transfer döneminde Osayi-Samuel'in ayrılacağı konuşulurken; Mimovic, 6.70 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli ekibe imza attı. Osayi'nin takımda kalmasının ardından Mimovic yabancı kontenjanı nedeniyle takım dışında kaldı. Fenerbahçe'ye imza atmasından yaklaşık 10 gün sonra sarı-lacivertlilerden iş birliği yaptığı Rusya ekibi Zenit'e transfer oldu. Zenit'te 5 maçta 175 dakika süre alan Mimovic, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
MIHA ZAJC
Fenerbahçe formasıyla 123 maça çıkan Miha Zajc, sezon başında Fransa ekibi Toulouse'a kiralık olarak imza attı. Fransa'da çok fazla 11 şansı bulamayan Zajc, 21 maçta 448 dakika süre aldı ve bu süreçte skor katkısı sağlayamadı.
EMRE MOR
Fenerbahçe sözleşmesini 1 yıl uzattığı Emre Mor'u Eyüpspor'a kiraladı. Arda Turan'ın ekibinde yeniden forma kazanan Emre, 17 maçta forma giydi. Milli futbolcu, 987 dakikada 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.
BARTUĞ ELMAZ
Geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Bartuğ Elmaz, bu sezon devre arasında ise Maribor'a transfer oldu. Slovenya'da 11 maçta 924 dakika süre buldu. Milli futbolcu performansını 2 golle süsledi.
OMAR FAYED - EMİR ORTAKAYA
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Omar Fayed, Belçika ekibi Beerschot formasını terletiyor. Belçika'da büyük beğeni toplayan Omar, 15 maçta 1.012 dakika süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Mısırlı futbolcunun, Avrupa kulüplerinin radarına girdiği öne sürülüyor.
Aynı takımda forma giyen Emir Ortakaya ise 5 maçta 332 dakika süre aldı ve 1 asist katkısı sağladı.
YİĞİT EFE DEMİR - ARDA AKGÜN - FURKAN AKYÜZ
1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralanan Yiğit Efe Demir, bu dönemi en verimli geçiren isimlerden birisi oldu. 32 maçta süre alma istikrarını gösteren genç yıldız, 2.619 dakika forma giydi ve 2 asist yaptı
Aynı takımda kiralık forma giyen diğer isimler ise Arda Akgün ve Furkan Akyüz. Genç kaleci Furkan, 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapadı ve kalan 1 maçta da 2 gol yedi.
Arda ise çoğunluğu Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta 296 dakika süre aldı; 1 kez de ağları havalandırdı.
EMRE DEMİR
Sakaryaspor formasıyla 28 maçta forma giyen Emre Demir, skorerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 1.186 dakika süre alan Emre, 8 gol 1 asistlik katkı sağladı.
JIN-HO-HO
21 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Jin-ho-ho Sırbistan ekibi Radnicki Nis'te 29 maçta forma giymesine rağmen Fenerbahçe'nin beklentileri karşılayamadı. Genç futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği aktarılıyor.
YİĞİT FİDAN
1. Lig ekibi İstanbulspor'da forma giyen Yiğit Fidan, 24 maçta 1.202 dakika süre aldı.