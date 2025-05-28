Fenerbahçe'de Konyaspor maçı mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.