Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'i kadroda tutmak istiyor.
Filip Kostic'in Fenerbahçe'deki geleceği şekillenmeye başlıyor.
Sarı-lacivertliler, sezon başında Juventus’tan kiralanan deneyimli oyuncunun bonservisini almak istiyor.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun takımda kalmasını özellikle istediği Kostic için yönetim harekete geçecek.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus’un Kostic için 4 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor.
Ayrıca Torino temsilcisinin, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.
Fenerbahçe cephesi ise kısa süre içerisinde hem Kostic hem de kulübüyle masaya oturmayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler, Kostic ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 resmi maça çıkan Kostic, 2 gol atarken 7 asistle takımına önemli katkı verdi.
Kostic, performansı ve tecrübesiyle şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’nin önemli kozlarından biri.