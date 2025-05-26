Fenerbahçe'de Mert Müldür kırmızı kart gördü
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür, mücadelede kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Giriş: 26.05.2025 - 20:55 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:55
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 38. dakikasında sarı-lacivertlilerde Mert Müldür, yaptığı faulde son adam olduğu gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.
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