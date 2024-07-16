Fenerbahçe'de Oğuz Aydın siftah yaptı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Oğuz Aydın da idmanda yer aldı.
Yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Oğuz Aydın yer aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Oğuz Aydın ile milli takımdan dönen İrfan Can Kahveci de antrenmanda yer aldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.