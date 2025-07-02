Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul için imzalar teslim edildi

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurula gidilmesi amacıyla toplanan imzalar, kulüp yüksek divan kuruluna teslim edildi.

Kulüp binası önünde konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, 9 bin 700 imzanın teslim edildiğini belirtti.

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz da 9 bin 700 imzayı kulübe teslim ettiklerini dile getirdi. Tüzük gereği seçim için 9 bin 400 imza gerektiğini vurgulayan Yılmaz, daha önceden de bireysel olarak kulübe 250 imzanın verildiğini ve toplamda 9 bin 950 imzaya ulaşıldığını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mayıs ayında yaptığı açıklamada, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gideceklerini açıklamıştı. Yönetimin aldığı seçim tarihini çok geç bulan muhalif üyeler ise seçimin daha erken bir tarihte yapılması için harekete geçmişti.