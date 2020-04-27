Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara mali anlamda zaten zor günler geçiren kulüpleri iyice sıkıntıya sokarken Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç'in ardından Ozan Tufan da İngilizler'in radarında... Vital Football'da yer alan habere göre; adı uzun zamandır Premier Lig ekipleriyle anılan Ozan Tufan'ın taliplerine bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı dönemde Premier Lig'in kapısından dönen milli oyuncu için Leicester City ve Crystal Palace'ın ardından Cenk Tosun'un takımı Everton da devreye girdi. Haberde orta sahaya takviye yapma isteyen Liverpool temsilcisinin Ozan Tufan'ı listesinin ikinci sırasına yazdığı vurgulandı. Liste başındaki isim ise Brezilya Milli Takımı oyuncusu Allan.

20 MİLYON EURO

Napoli'de forma giyen 29 yaşındaki Allan için 40 milyon Euro'yu gözden çıkaran Everton'un bu transferde sorun yaşanması ihtimaline karşı bir alternatif listesi hazırladığı ve Ozan'ın da ilk sırada olduğu belirtildi. Sezon başında 25'şer milyon avro bonservis bedeli ödenen Andre Gomes ve Gbamin'den istediği verimi alamayan Everton'ın, Tom Davis, Fabian Delph ve Morgan Schneiderlin gibi isimlere rağmen orta sahaya transferde kararlı olduğu vurgulanırken, Allan transferi gerçekleşse bile Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi. Ozan'ın yenilenen sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalma maddesi koyan sarı-lacivertlilerin rakamda anlaşması halinde Ozan'ın yeni sezona Ada'da başlaması bekleniyor.