Fenerbahçe, Alanyaspor'la evinde 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Mücadele 1-1'lik skorla devam ederken son dakikalarda yaşanan bir pozisyonun sonrasında Fenerbahçe cephesi isyan etti. 90. dakikada Fenerbahçeli futbolcular Muric'in şutu esnasında Alanyaspor'dan Mustafa Pektemek'in topa eliyle dokunduğu yönünde itirazlarda bulundu. VAR ile irtibat kuran hakem Ümit Öztürk bu pozisyonun penaltı olmadığı şeklinde görüş belirtti. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonun ardından Ümit Öztürk'e itirazlarda bulundu.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan programda penaltı pozisyonunu değerlendirdi ve “Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe’ye ekmek de vermesin. Fenerbahçe’nin sistemin dışına itilmeye çalıştığının farkındayım. Kadıköy'de bir işkence yaşandı. Gözünün içerisine baka baka yapılmaz Fenerbahçelilerin, bu kadar da değil” ifadelerini kullandı.

Eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban da bu pozisyonu yorumlarken "Alanyaspor’un penaltısına 'penaltı' diyenlerin, bu son dakikada Alanyasporlu'nun eline gelen topa da 'penaltı' demesi lazım!" dedi.

Maçın ardından penaltı pozisyonlarıyla ilgili konuşan Ozan Tufan, "Fazla söylenecek bir şey yok. Takım arkadaşlarımın ne kadar üzgün olduğunu herkes gördü. N'Sakala iyi arkadaşımdır, kasti bir hareketim yoktu dedi, Jailson'un da yoktu ona bakarsak" ifadelerini kullandı.