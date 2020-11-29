Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, derbide sol beklerinden Caner Erkin'in yerine Filip Novak'ı oynatmayı tercih etti. Sezon başından itibaren oldukça etkili bir performans sergileyen ve yeniden A Milli Takım'a kadar yükselen Caner, ligde Gençlerbirliği'ne karşı forma giymemiş, kupada ise Sivas Belediyespor maçına 11'de başlamıştı. Ligde geride kalan haftalarda Gençlerbirliği dışında tüm maçlara 11'de başlayan Caner, Beşiktaş karşısında maça yedek başladı.

Mücadelede 35. dakika oynanırken Fenerbahçe'de Diego Perotti bir sakatlık geçirdi ve maçın hakemi oyunu durdurdu. Oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Arjantinli futbolcu saha kenarına gelirken yerine Caner Erkin dahil oldu.