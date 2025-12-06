Habertürk
        Fenerbahçe'de sakatlık: Nelson Semedo

        Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Nelson Semedo, maçın 17. dakikasında sakatlık yaşayarak yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

        Giriş: 06.12.2025 - 20:34 Güncelleme: 06.12.2025 - 20:34
        Fenerbahçe'de sakatlık: Nelson Semedo
        Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşandı.

        Mücadelenin 17. dakikasında Nelson Semedo, arka adalesini tutarak kenara el işareti yaptı.

        Sağlık ekipleri sahaya girdi ve Semedo'ya müdahalede bulundu. Oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu, 20. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

