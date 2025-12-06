Fenerbahçe'de sakatlık: Nelson Semedo
Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Nelson Semedo, maçın 17. dakikasında sakatlık yaşayarak yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşandı.
Mücadelenin 17. dakikasında Nelson Semedo, arka adalesini tutarak kenara el işareti yaptı.
Sağlık ekipleri sahaya girdi ve Semedo'ya müdahalede bulundu. Oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu, 20. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
