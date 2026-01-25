Habertürk
        Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi!

        Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 38. dakikada oyundan çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 21:25 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:25
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi!
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ederken, sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan İsmail Yüksek sakatlık yaşadı.

        26 yaşındaki futbolcu, rakip ceza sahası önünde kendini yere bırakırken, hakem Cihan Aydın sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

        Kenar yönetimine değişiklik işareti verilirken, İsmail 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.

