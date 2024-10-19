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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu: 2 eksik! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu: 2 eksik!

        Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:11
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        Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda iki eksik!
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder, kadroda yer almadı.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, maçın hazırlıklarını tamamlayan takımın 24 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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