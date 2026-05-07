        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de seçim ertelenecek mi?

        Fenerbahçe'de seçim ertelenecek mi?

        Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi hareketlilik sürerken, kongrenin ertelenme ihtimali gündeme geldi. Stadın zemin yenileme çalışmalarının milli maç nedeniyle aksayabileceği belirtilirken, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin seçim tarihinin ertelenmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 12:55 Güncelleme:
        Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi gündem oldukça hareketli. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkan adaylıklarını resmen açıklarken, adaylığını duyuran Barış Göktürk ise yarıştan çekilerek Aziz Yıldırım'ı destekleme kararı aldı.

        Seçim atmosferi giderek yoğunlaşırken, kongre tarihine ilişkin dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

        Sarı-lacivertli kulüpte sezonun hemen ardından stadyum zemininin yenilenmesi planlanıyordu. Yapılacak çalışmalar sonrası stadın seçim organizasyonuna hazır hale getirilmesi hedefleniyordu.

        Ancak 1 Haziran’da oynanacak milli maç nedeniyle planlamada aksama yaşanabileceği ve stadın 6-7 Haziran tarihlerindeki kongreye yetişemeyeceği iddialar arasındaydı.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, bu nedenle seçimli olağanüstü kongrenin bir hafta ertelenmesi ihtimali gündeme geldi. Konuyla ilgili resmi kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

        Ancak hem Aziz Yıldırım’ın hem de Hakan Safi’nin seçim tarihinin ertelenmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

