Fenerbahçe'de seçim tarihi değişmedi!

Antalya'da Karadeniz'e özgü doğu kayınının mikro sığınağı keşfedildi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı, Giden Gelmez Dağları'nda Karadeniz'e özgü doğu kayınına ait daha mikro-sığınak popülasyonu tespit edilmesinin, gelecekte iklim değişikliğine uyum açısından kritik önem taşıdığını, bölgenin gen koruma alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. (AA)