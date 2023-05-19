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Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız katarken Portekiz basınından bir iddia daha geldi. İddiaya göre Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden Porto'nun golcü oyuncusu Mehdi Taremi'yle ilgileniyor

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  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

    Fenerbahçe iki kupa hedefini sürdürürken, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

    Önce Wilfried Zaha daha sonra Dominik Livakovic kulüple anılırken Portekiz basınından bir iddia daha geldi.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

    Portekiz basınından Sport TV'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi transfer listesine ekledi.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

    Transferde en önemli etkenin Jorge Jesus olduğu belirtilirken, oyuncunun tercihinde Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalmasının büyük etkisi olacağı aktarıldı.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

    İranlı golcünün, ilk tercihinin Premier Lig'te oynamak olduğu belirtilirken, Jorge Jesus kalırsa Fenerbahçe'ye olumlu bakacağı belirtildi.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

    Portekizli teknik adam ise sarı-lacivertli takımdaki geleceği ile ilgili olarak, "Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki tek düşünce Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu 2 yarış. Kupada final ihtimalimiz var ki bu bizim için çok önemli. Finale çıkmak kupa kazanabilmek demek. Kafamdaki konu takımın içinde olduğu durum. Çalışmalara devam ediyoruz. Başkanımızla konuşmuştuk, bu konuda ikimizde sakiniz. Buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Taraftarlarımız sosyal medyada binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür" ifadelerini kullanmıştı.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

    Bu sezon Porto formasıyla 48 maça çıkan Taremi, bu maçlarda 26 kez fileleri havalandırırken 13 gol pası verdi.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

    TransferMarkt'e göre ise golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak biliniyor.
  • Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Mehdi Taremi!

    TÜRK FUTBOLSEVERLER YAKINDAN TANIYOR

    2016 yılında İran’ın Persepolis takımından Rize’ye transfer edilen Taremi, imza attıktan kısa süre sonra ülkesine dönüp eski takımı ile tekrar anlaşmaya varmıştı. İranlı futbolcunun bu hukuksuz girişimi sonrasında Rizespor, FIFA’ya başvurmuş; Taremi’ye 4 ay men, Persepolis’e 2 dönem transfer yasağı cezası verilmişti. 

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