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Başkan vekili Semih Özsoy da, “Bizim olduğumuz yerde şu kapıdan giremez, bu kapıdan giremez gibi bir düşüncemiz yok. Ersun Yanal bu takımda görev almış, tarihte en erken şampiyonluk getirmiş kişilerdendir. Ancak Ersun hoca hakkında konuşamam çünkü şu an takımın başında teknik dierktörümüz var” açıklamasını yapmıştı. Yanal ile arasının bozuk olduğu iddia edilen Volkan’ın kadro dışı kalmasının ardından, “Yanal geliyor” spekülasyonları da iyice arttı.