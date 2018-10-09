Süper Lig'de milli araya girilirken Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun akıbeti merak ediliyor... Fenerbahçe Yönetimi, Cocu’nun menaceri Rob Jansen’i İstanbul’a davet etti. İşte son durum ve yeni hoca adayları...
1
1|20
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, İstanbul’a davet edildi. Dün sözleşmenin feshi için görüşmeler başladı. Ali Koç, daha önce yaptığı bir açıklamada, 3 senelik kontrat imzalanan Cocu’yu kovmaları halinde tazminat olarak 1 yıllık maaşını ödeyeceklerini söylemişti.
2
2|20
Jansen ile yapılan pazarlıklarda bu rakamın da altına anlaşma sağlanmaya çalışılacak. Ancak başkanın, fazla vakit kaybetmemek adına bu olayı en kısa sürede sonuca bağlamak istediği öğrenildi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada teknik direktör değiştirme operasyonu tamamlanacak. (Fanatik)
3
3|20
Fenerbahçe'de yönetim yeni hoca için kolları sıvadı... Maçlardan sonra tribünler, “Ersun Yanal” sözleriyle inledi. Yetmedi, Trnava galibiyetinin ardından stattan çıkan Ali Koç’un aracının önü kesildi, Sarı-Lacivertliler yine Yanal tezahüratları yaparak mesajı verdi.
4
4|20
56 yaşındaki çalıştırıcı şu anda yerli teknik adamlar arasında tek seçenek olarak görünüyor. Başkan Koç, Phillip Cocu getirilmeden önce basın mensuplarının Ersun Yanal ile ilgili bir sorusuna, “Ben size vizyon diyorum, siz bana ne soruyorsunuz” diyerek yanıtlamıştı. Ancak Ali Koç daha sonra bu konuda yanlış anlaşıldığını söyledi.
5
5|20
Başkan vekili Semih Özsoy da, “Bizim olduğumuz yerde şu kapıdan giremez, bu kapıdan giremez gibi bir düşüncemiz yok. Ersun Yanal bu takımda görev almış, tarihte en erken şampiyonluk getirmiş kişilerdendir. Ancak Ersun hoca hakkında konuşamam çünkü şu an takımın başında teknik dierktörümüz var” açıklamasını yapmıştı. Yanal ile arasının bozuk olduğu iddia edilen Volkan’ın kadro dışı kalmasının ardından, “Yanal geliyor” spekülasyonları da iyice arttı.
6
6|20
YABANCI OLARAK ARSENE WENGER
Adı, Ali Koç’un teknik direktör adayları arasında geçse de o dönemde başkan konuyla ilgili olarak, “Şu anda Arsene Wenger ile ilgili çalışmamız yok. Sportif direktör olarak belirlediğimiz kişi, her gün Wenger ile konuşuyor. Wenger, belirleyeceğimiz teknik adamla ilgili görüş bildirecek” ifadelerini kullanmıştı.
7
7|20
Sezona yapılan kötü başlangıç sonrası Cocu’nun gözden çıkarılması, yeniden Fransız teknik adamı gündeme getirdi. Başkan Koç ve Comolli’nin, Wenger’i göreve gelmeye ikna etmek için ellerinden geleni yapacakları öne sürüldü.
8
8|20
BAŞKA ADAYLAR DA VAR
Sarı-Lacivertliler’in diğer yabancı adaylarının ise en son PSG’de çalışan Laurent Blanc, geçtiğimiz yıl aralık ayında Dortmund ile yollarını ayıran Peter Bosz, Leipzig’deki başarısı ve genç oyuncuları geliştirmesiyle dikkat çeken ve şu anda boşta olan Ralph Hasenhüttl ile yıllarca Klopp’un sağ kolu olarak görev yapan Zeljko Buvac olduğu kaydedildi.
9
9|20
AYKUT KOCAMAN ÇOK ZOR
Ali Koç'un, Cocu'yu yollaması halinde Aykut Kocaman’ı tercih etmesi bekleniyordu. Ancak Kocaman’ın ekibinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı’nın kovulması sonrası bu ihtimal iyice azaldı. (Fanatik)
10
10|20
B PLANI HAZIR!
Teknik direktör Phillip Cocu’ya tahammülü kalmayan taraftarların büyük bölümü Ersun Yanal, bir kısmı eski hocaları Aykut Kocaman’ın takımın başına geçmesini istiyor. Tribünlerde bu ikili için tezahüratlar her geçen maç artsa da sarı-lacivertli yönetimin düşüncesi çok başka.
11
11|20
Başkan Ali Koç ve kurmayları takımı ne Yanal’a ne de Kocaman’a emanet etmek istiyor. Teknik direktör Cocu şu an için görevinin başında ancak ‘B planı’nı da her zaman beklemede tutan sarı-lacivertliler, yabancı hocada ısrarcı.
12
12|20
TAZMİNATI 1 MAAŞ
Tazminatı 1 maaş yani 1.9 milyon Euro olan ama, yönetimin 750 bin Euro’dan fazla vermeyeceği Cocu gitse de sportif direktör Comolli’yi göndermek niyetinde olmayan başkan Koç, Fransız idarecinin belirleyeceği bir çalıştırıcıyı getirtecek. Şu an için en güçlü aday Laurent Blanc...
13
13|20
Cocu’yla anlaşmadan önce çok yakın arkadaşı olan Blanc’la temas kuran Comolli vatandaşını ikna edememişti. 2016 yılının haziran ayında PSG’den ayrıldıktan sonra bir daha takım çalıştırmayan 52 yaşındaki teknik adamın şu an F.Bahçe’ye gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
14
14|20
Blanc daha önce 3 takım çalıştırdı. Bordeaux’dan ayrıldıktan sonra Fransa Milli Takımı’nın başına geçen 52 yaşındaki hoca en son PSG’de görev yaptı. (Gazete Vatan)
15
15|20
TAYFUN KORKUT İDDİASI!
Spor yorumcusu Ahmet Çakar flaş bir iddia ortaya attı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile yollarını ayıracağı ve yerine Tayfun Korkut'un getirileceğini iddia etti.
16
16|20
Ahmet Çakar, "Bu boş sallama bir haber değildir. Almanya'dan çok güvendiğim birinden geldi. Tayfun Korkut'un yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacağını öğrendim. Tayfun hoca da istiyor ancak bazı İspanyol kulüplerin de istediği söyleniyor" dedi.
17
17|20
YENİDEN WENGER
Yönetimin, daha önce teklif götürdüğü Arsene Wenger'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Bir efsaneye dönüştüğü Arsenal'den geçen sezon sonunda ayrılan Fransız çalıştırıcı, ilk teklifi, "Bir süre dinlenmek istiyorum" diyerek kabul etmemişti.
18
18|20
Sarı-lacivertli yöneticilerin tekrar harekete geçtiği ve 69 yaşına girmeye hazırlanan Fransız teknik adamı ikna etmek için nabız yokladığı gelen haberler arasında... Wenger, 1996 Kasım ayında başına geçtiği Arsenal'i 22 sezon çalıştırmış ve üç kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. (Sabah)
19
19|20
1.2 MİLYON EURO'YU AL GİT
3 gündür İstanbul’da bulunan Phillip Cocu’un menajeri Rob Jansen ile yapılan pazarlıklar ise kıyasıya sürüyor. Yapılan pazarlıkta kesinlikle taviz vermeyen Rob Jansen’in Cocu’nun ve yardımcılarının tüm alacaklarına karşılık Sarı-Lacivertli yönetimden 3 milyon euro istiyor.
20
20|20
Sarı-Lacivertliler ise ‘1.2 milyon euro’yu al git’ önerisinde bulunuyor. Yapılan pazarlıkların bu hafta içerisinde sonlanması bekleniyor. Cocu, Haziran ayında F.Bahçe’ye 3 yıllık imza atmıştı. Başkan Ali Koç, Cocu’nun maaşı ile ilgili “Hocamızın bizden aldığı maaş PSV’den aldığı maaşın 4-5 misli değil, 3 misli bile değil” ifadelerini kullanmıştı. (Akşam)
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.