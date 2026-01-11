Habertürk
        Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! - Futbol Haberleri

        Szymanski'den Fenerbahçe'ye dev gelir!

        Ara transfer döneminde şu ana kadar Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Polonyalı orta sahanın transferi konusunda Rennes kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya varırken, Fransız ekibinin ödeyeceği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

        Giriş: 11.01.2026 - 19:06 Güncelleme: 11.01.2026 - 19:06
        1

        Ara transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de yapılan takviyelerin ardından sıra geldi ayrılığa... Sarı-lacivertlilerde bir süredir ilk 11'e giremeyen Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor.

        2

        Polonyalı orta sahanın transferi için bir süre önce Rennes kulübüyle görüşmeler başlayan Fenerbahçe yönetimi, beklediği teklifi aldı.

        3

        İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre; iki taraf Szymanski'nin transferi konusunda büyük ölçüde anlaştı.

        4

        11 MİLYON EURO!

        Rennes'in Szymanski için Fenerbahçe ile 11 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif karşılığında el sıkıştığı ifade edildi.

        5

        Fenerbahçe'nin 2023 yazında 9 milyon 750 bin Euro'ya Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski, sarı-lacivertli takımla bu sezon 25 maça çıkarken, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

