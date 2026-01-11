Szymanski'den Fenerbahçe'ye dev gelir!
Ara transfer döneminde şu ana kadar Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Polonyalı orta sahanın transferi konusunda Rennes kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya varırken, Fransız ekibinin ödeyeceği bonservis bedeli de ortaya çıktı.
Ara transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de yapılan takviyelerin ardından sıra geldi ayrılığa... Sarı-lacivertlilerde bir süredir ilk 11'e giremeyen Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor.
Polonyalı orta sahanın transferi için bir süre önce Rennes kulübüyle görüşmeler başlayan Fenerbahçe yönetimi, beklediği teklifi aldı.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre; iki taraf Szymanski'nin transferi konusunda büyük ölçüde anlaştı.
11 MİLYON EURO!
Rennes'in Szymanski için Fenerbahçe ile 11 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif karşılığında el sıkıştığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin 2023 yazında 9 milyon 750 bin Euro'ya Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski, sarı-lacivertli takımla bu sezon 25 maça çıkarken, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.